زيلينسكي يصل واشنطن في أول زيارة خارجية منذ الغزو الروسي

2022/12/21 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، الأربعاء، تمهيدا للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لما أفاد مراسلنا.

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