2022/12/21 | 22:02 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 إرهابيين من داعش فى قضاء تلعفر) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 إرهابيين من داعش فى قضاء تلعفر) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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