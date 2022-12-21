بعد خسارة نهائي كأس العالم.. ما مستقبل المدرب ديدييه ديشان مع منتخب فرنسا؟

2022/12/21 | 22:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى عقد المدرب ديدييه ديشان مع منتخب فرنسا، عقب نهاية مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

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