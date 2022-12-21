الهجرة: أسباب عشائرية تؤخر عودة النازحين إلى مناطق سكناهم

2022/12/21 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن إعدادها جدولا زمنيا لإعادة النازحين، فيما أشارت إلى أن أسبابا عشائرية تمنع عودة بعضهم.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي جهانكير لـ(بغداد اليوم) إن "الوزارة أعدت جدولا زمنيا لإعادة النازحين إلى مناطقهم".

وأضاف أن "برنامج العودة سيستمر بعد تأهيل البعض منهم في مركز التأهيل الموجود بمخيم الجدعة بنينوى، إضافة إلى المضي بحل مشاكل عودتهم، فضلا عن المشاكل العشائرية التي تواجه الكثير منهم، فالوزيرة تعمل لإنجاز هذا الملف ضمن ما يتطلبه البرنامج الحكومي، إذ التقت مؤخرا وزير الداخلية عبد الامير الشمري إضافة إلى رئيس تحالف الفتح هادي العامري لحل بعض مشاكل النازحين".

وأردف جهانكير أن "العوائل التي عادت مؤخرا كان أغلبها من الأنبار وتم تأهيلها في مركز تأهيل النازحين بنينوى".

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