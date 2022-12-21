طقس العراق: مطر غزير حد

2022/12/21 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصف المتنبئ الجوي واثق السلامي الامطار التي شهدتها بعض مناطق العراق اليوم الاربعاء بانها "فاقت التوقعات"، مشيرًا إلى جولة مطرية غزيرة ستضرب مدن وسط وجنوب العراق ابتداء من مساء الجمعة.

وقال السلامي في إيضاح ورد لـ(بغداد اليوم)، إن "اليوم كانت بداية جيدة للحالة المطرية وفاقت التوقعات المرسمة لها، حيث تعرضت مناطق عديدة من الوسط والفرات الاوسط لتساقط امطار والفرص مستمرة خلال الليلة في مدن الجنوب".

وأوضح أن "يوم غد الخميس تكون الاجواء غائمة جزئيا مع فرص زخات مطر في بعض مدن الوسط".

وأضاف أن "مساء يوم الجمعة ونهار يوم السبت يزداد تأثير الحالة الجوية وتشتد الامطار في مدن الجنوب والفرات الاوسط بهطول مطري بين المتوسط والغزير"، منبهًا من "المطر الغزير في محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار".

وأكد أن "مدن الشمال هي الاقل تأثرا بالامطار بسبب مرتفع سطحي ترافقه رياح شمالية غربية جافة"، مشيرا إلى انه "بعد ذلك واعتبارا من يوم الاحد تنخفض درجات الحرارة كثيرا حيث تهب رياح شمالية غربية باردة".

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