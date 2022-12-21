2022/12/21 | 22:30 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب احمد فواز عضو اللجنة القانونية النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: p6G82_ZuVW0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب احمد فواز عضو اللجنة القانونية النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب احمد فواز عضو اللجنة القانونية النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).