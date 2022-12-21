2022/12/21 | 22:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LZByXJBBA4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر بغداد الثاني.. تأكيد دولي على دعم سيادة العراق ونهضته الاقتصادية | تقرير حازم الشرع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر بغداد الثاني.. تأكيد دولي على دعم سيادة العراق ونهضته الاقتصادية | تقرير حازم الشرع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).