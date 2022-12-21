الداخلية: تشكيل لجنة تحقيقية للوصول إلى حقيقة الاعتداء على محامية في مديرية الإقامة

2022/12/21 | 22:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية ادعاء بوجود اعتداء على احدى المحاميات في مديرية الاقامة.

وقالت الوزارة في بيان ان “الشمري اتصل هاتفيا بنقيب المحامين احلام اللامي وبحث معها تداعيات الموضوع”، مؤكدا ان “وزارة الداخلية حريصة على حماية حقوق كل شرائح المجتمع العراقي والنقابات المهنية ودعم عملها”.واشار الشمري بحسب البيان الىا”همية العلاقة بين الوزارة والمحامين كافة”.

وتابع البيان “باشرت اللجنة التحقيقية اعمالها بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع الى شهادة الشهود بغية الوصول الى الحقيقة المجردة التي تنتهجها وزارة الداخلية” .

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