2022/12/21 | 22:36 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية ترجع لكاميرات المراقبة في مديرية الإقامة للتثبت من "حقيقة اعتداء طال محامية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/21 | 22:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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