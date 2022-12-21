ارتفاع مؤشرات وول ستريت بقوة..داو جونز يضيف 500 نقطة وأسهم تصعد بأكثر من 50%

2022/12/21 | 22:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ترتفع المؤشرات الرئيسية للسوق الأمريكي بقوة كبيرة بعد صعودها في تداولات ما قبل الافتتاح، وأضاف مؤشر داو جونز 492 نقطة بزيادة 1.5% فيما ارتفع مؤشر ناسداك بـ 1.45% وإس آند بي 500 بـ 1.39%.



ويتزامن ذلك مع صعود مؤشر الدولار الأمريكي إلى 103.955 صاعدًا بـ 0.34% وصعود عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و30 سنة.

الأسهم الأكثر صعودًا وأكثر هبوطًا في إس آند بي 500

وترتفع أسهم تسلا بشكل بسيط رغم سقوطها بقوة في تداولات أمس، ويسجل سهم تسلا 138.43 دولارًا صعودًا بـ 0.44% فقط بعد خسارته أكثر من 8% أمس.



فيما تصعد أسهم لوسيد بـ 0.21% بعد هبوطها العنيف إلى مستويات السبع دولار وتسجل الآن 7.25 دولارًا للسهم.

فيما ارتفعت أسهم ميتا (NASDAQ:META) بـ 2.05% وكذلك أسهم آبل (NASDAQ:AAPL) بـ 2.39%.

وتأتي شركة نايك إنك (NYSE:NKE) بين الأكثر ارتفاعًا في تداولات اليوم حيث صعدت بـ 13.38% لتسجل 117.45 دولارًا للسهم، وكذلك ارتفع آند أرمور بـ 6.16% وكارنيفال بـ 5.62%.

أما عن الأكثر خسارة فكانت أسهم هوست هوتل التي خسرت 4.52% ووالجرينز بووت التي هبطت بـ 2.61% ومعهم أسهم هيلتون وجينيراك وفورتنت.

ناسداك..ملك الصعود

يذكر أن العديد من الأسهم في مؤشر ناسداك ترتفع بأكثر من 20% في تداولات اليوم، حيث صعد سهم HTG Molecular Diagnostics بـ 57.97% وكذلك صعد SINTX بـ 61.71% وVenus Concept بـ 61.87%.

أسعار الذهب والفضة

وتسجل العقود الآجلة للذهب الآن حركة هامشية وتتداول عند 1826.7 دولارًا للأوقية فيما تتداول العقود الفورية للمعدن الأصفر عند 1817.05 دولارًا للأوقية، وتنخفض عقود الفضة بـ 0.20% لتسجل 24.223 دولارًا للأونصة الآن.

العملات الرقمية اليوم

وتراجعت البيتكوين بـ 0.31% اليوم مع تقدم شركة التعدين الأمريكية الكبيرة كور ساينتفيك لطلب حماية من الإفلاس وتتداول البيتكوين أدنى الـ 17 ألف دولار.

نظرة على الطاقة

وبنظر إلى النفط، ارتفع خام تكساس للنفط بـ 2.38% ليسجل 78.03 دولارًا للبرميل، فيما يسجل نفط برنت 81.95 دولارًا للبرميل مرتفعًا بـ 2.45%.

في الوقت ذاته يستعيد الغاز الطبيعي اتجاهه الصعودي ويرتفع بـ 4.06% ليسجل 5.541 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية.

تداولات ما قبل الافتتاح الأمريكي

تستمر الارتفاعات في سوق الأمريكي في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث صعدت عقود مؤشر إس آند بي 500 الآجلة بـ 0.70% وكذلك صعد مؤشر داو جونز للعقود الآجلة بـ 0.90% ليسجل 33351 نقطة وكذلك صعد مؤشر ناسداك 100 في تداولات ما قبل الافتتاح بـ 0.52%.

ويذكر أن السوق الأمريكي تحوّل أمس في الفترة الأخيرة من التداول إلى الصعود بعد 4 تداولات من البيع والهبوط القوي التي جاءت عقب حديث الفيدرالي الأمريكي عن الاستمرار في السياسة العنيفة وعدم خفض الفائدة في 2023 كاملة إضافة إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في العام المقبل.

ونجحت تسلا (NASDAQ:TSLA) في الصعود بـ 2.26% في تداولات ما بعد الافتتاح، بعد هبوطها بـ 8.05 في تداولات أمس، ويسجل أدنى مستوياته عند 137.8 دولارًا.



وقد هاجم العديد من المستثمرين إيلون ماسك وطريقة إداراته لتسلا بسبب بيعه العديد من الأصول في تسلا وانشغاله بإدارة تويتر.

وارتفع خام النفط بـ 2.07% في تداولات اليوم حيث يتداول الىن عند 77.82 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع نفط برنت بـ 2.09% ليسجل 81.66 دولارًا للبرميل.

أما الذهب يرتفع الآن بشكل هادئ بزيادة 0.16% ليسحل 1828.3 دولارًا للأوقية، فيما ترتفع عقود الذهب الفورية بـ 0.04% ليسجل 1818.5 دولارًا للأوقية.



وعلى الناحية الثانية هبطت عوائد سندات الخزانة وعلى رأسها عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات التي تراجعت بـ 0.95% لتسجل 3.649%

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