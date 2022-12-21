2022/12/21 | 22:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RI0tnWboGIU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | قمة بغداد تطرح التوصيات.. الانسـ،ـلاخ عن ايران يفتح العلاقات | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | قمة بغداد تطرح التوصيات.. الانسـ،ـلاخ عن ايران يفتح العلاقات | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).