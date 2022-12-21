2022/12/21 | 22:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف المواطن حميد الخفاجي، الأربعاء 12/21/2022، عن فساد دائرة صحة الديوانية...

ظهرت المقالة صحة الديوانية في عفك..



مشتريات وهمية لا وجود بها وبأسعار (خيالية) أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية في عفك.. مشتريات وهمية لا وجود بها وبأسعار (خيالية)) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الديوانية في عفك.. مشتريات وهمية لا وجود بها وبأسعار (خيالية)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).