"فاغنر" تدرس إرسال نساء معتقلات للقتال في أوكرانيا

2022/12/21 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبحث مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية فكرة تجنيد نساء معتقلات في السجون الروسية لإرسالهن للقتال في أوكرانيا، بعدما قامت بالأمر عينه مع الرجال، وفق ما صرح قائدها يفغيني بريغوجين.

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