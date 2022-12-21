2022/12/21 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جابرو وكوناي يناقشان أوضاع العراقيين المقيمين في تركيا بغداد – فائز جواد بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين إي?ان فائق جابرو ،مع السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، أوضاع العراقيين المقيمين في تركيا.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (جابرو، التقت كوناي والوفد المرافق له، في مقر الوزارة ، وجرى بحث التعاون المشترك بين البلدين)، وأضاف ان […]

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