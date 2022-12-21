2022/12/21 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير: خطورة الفساد تتجلّى بالنفوذ السياسي وتوظيف شخصيات غير نزيهة العراق يطالب دول التعاون الإسلامي بدعم جهوده في إسترداد الأموال المهرّبة بغداد – ندى شوكت جدة – الزمان طالب العراق امس ، دول منظمة التعاون الاسلامي ،دعم جهوده في استرداد المدانين بالفساد واستعادة الاموال المهربة.وأعرب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون خلال أعمال الاجتماع الوزاري […]

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