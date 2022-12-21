2022/12/21 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تتّخذ إجراءات والقضاء يستقدم ضابطاً للتحقيق بالحادثة إيقاف الترافع أمام محاكم قوى الأمن في أعقاب موجة إستنكار ضد الإعتداء على محامية بغداد – قصي منذر وجه مجلس القضاء الاعلى ،باستقدام ضابط ،وصف باعتدائه على محامية عقب موجة استنكار، قرر على اثرها مجلس نقابة المحامين العراقيين ،إغلاق غرفه في محاكم قوى الأمن الداخلي وإيقاف الإنتداب […]

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