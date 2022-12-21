الشمري يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على محامية في مديرية الإقامة

2022/12/21 | 22:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على محامية في مديرية الإقامة.وذكر الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”على خلفية ادعاء بوجود اعتداء […]

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