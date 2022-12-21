تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع الوفد الخليجي والشركة المنظمة

2022/12/21 | 23:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اجتمع، اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم مدير بطولة خليجي ٢٥ “علي جبار” مع الوفدِ الخليجي برئاسة الأمين العام للاتحاد جاسم الرميحي، وبحُضور عضو الاتحاد محمد ناصر والأمين العام للاتحاد محمد فرحان والشركة المنظمة.وتناول الاجتماع مناقشة جميع الأمور المتعلقة في خليجي 25.وتحدث النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار […]

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