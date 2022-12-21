2022/12/21 | 23:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VggcZW3eryI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود التميمي: إطلاق الاستمارة الالكترونية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمود التميمي: إطلاق الاستمارة الالكترونية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).