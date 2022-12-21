عبوة تستهدف الجيش في كركوك.. شهداء ومصابين

2022/12/21 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باستشهاد وإصابة خمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في كركوك.

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