مجلس الأمن الوطني يبحث تأمين الحدود مع تركيا وإيران

2022/12/21 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

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بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، تأمين الحدود مع تركيا وإيران.

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