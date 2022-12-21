2022/12/21 | 23:30 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: wbqQDOl7ppI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | ما حقيقة خلافات المسؤولين بالبصرة..؟) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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