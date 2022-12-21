2022/12/21 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sUAPpmlgZuU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باقي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني 39 يوم.. اليوم الـ 61 "اجتماعات أمنية" | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باقي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني 39 يوم.. اليوم الـ 61 "اجتماعات أمنية" | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).