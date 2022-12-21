السعودية تصدر تعليمات صارمة لسكان مكة المكرمة

2022/12/21 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أهابت إدارة الأزمات والكوارث بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين التزام البيوت عند صدور تنبيهات الأرصاد الجوية، وعدم الاقتراب من تجمعات الأمطار حتى نهاية الحالة المطرية المرتقبة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، العمل على مدار الساعة بأفضل التقنيات لتلبية حاجات الجهات المعنية وتوعية المجتمع بمستجدات الحالة الجوية المؤثرة على أجواء المملكة.

هذا وقد وردت توقّعات المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل كل من:العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، وذلك اعتبارا من يوم غد الخميس حتى اليوم التالي الجمعة.

من جهتها، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

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