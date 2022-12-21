أول اضراب نوعي في بريطانيا..شلل في الخدمات الصحية والجيش يتدخل للمساعدة

2022/12/21 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-‬الزمان‭ ‬ نفذت‭ ‬طواقم‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‭ ‬إضرابًا‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭ ‬وويلز،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬الأجور‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬لسد‭ ‬النقص‭ ‬الضروري‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬سواق‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف وأدت‭ ‬مساعدات‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬المخصصة‭ ‬للطاقة‭ ‬وغلاء‭ ‬المعيشة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ […]

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