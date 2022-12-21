‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخمسين

2022/12/21 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ “دعم‭ ‬أمن‭ ‬العراق‭ ‬واستقراره”،‭ ‬جملة‭ ‬تكررت‭ ‬كثيراً‭ ‬وظهرت‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬توصيات‭ ‬مؤتمر‭ ‬بغداد‭ ‬الثاني‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬وهي‭ ‬جملة‭ ‬قديمة‭ ‬أجدها‭ ‬تتكرر‭ ‬آلاف‭ ‬المرات‭ ‬عند‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬أرشيف‭ ‬التصريحات‭ ‬الامريكية‭ ‬والدولية‭ ‬والاقليمية‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لغزو‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003 ،ويبدو‭ ‬انّ‭ ‬تلك‭ ‬الجملة‭ ‬كانت‭ ‬المفتاح‭ ‬السحري‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ […]

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