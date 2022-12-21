2022/12/21 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام “دعم أمن العراق واستقراره”، جملة تكررت كثيراً وظهرت في مقدمة توصيات مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة المنعقد في الأردن، وهي جملة قديمة أجدها تتكرر آلاف المرات عند العودة الى أرشيف التصريحات الامريكية والدولية والاقليمية منذ اليوم الأول لغزو العراق في العام 2003 ،ويبدو انّ تلك الجملة كانت المفتاح السحري للاستمرار في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المؤتمر في النسخة الخمسين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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