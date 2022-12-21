بايدن‭ ‬يبلغ‭ ‬زيلنسكي‭ ‬حرصه على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لنيل‭ ‬السلام‭ ‬العادل

2022/12/21 | 23:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتراح‭ ‬بزيادة‭ ‬عديد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الى‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون موسكو‭-‬الزمان‭ -‬واشنطن‭ – ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الأربعاء‭ ‬نظيره‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الاخير‭ ‬للخارج‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬ ووقف‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬جيل‭ ‬وجو‭ ‬بايدن‭ ‬مرتديا‭ ‬سترة‭ ‬عسكرية‭ ‬لالتقاط‭ ‬صور‭ ‬لهم‭.‬واجرى‭ ‬الرئيسان‭ […]

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