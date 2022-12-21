2022/12/21 | 23:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتراح بزيادة عديد الجيش الروسي الى 1.5 مليون موسكو-الزمان -واشنطن – مرسي أبو طوق استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن عند مدخل البيت الابيض الأربعاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول زيارة يقوم بها الاخير للخارج منذ بدء الحرب في بلاده. ووقف زيلينسكي الى جانب جيل وجو بايدن مرتديا سترة عسكرية لالتقاط صور لهم.
واجرى الرئيسان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يبلغ زيلنسكي حرصه على تعزيز قدرة أوكرانيا لنيل السلام العادل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واجرى الرئيسان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يبلغ زيلنسكي حرصه على تعزيز قدرة أوكرانيا لنيل السلام العادل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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