تجنيس البدون في الكويت بين الحلم و الواقع

2022/12/21 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت حلقة حديث الخليج الضوء على قضية البدون التي تعتبر من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل حقوق الإنسان في الكويت، وهي من المشاكل المعقدة والشائكة والقديمة، وتعود جذورها إلى أكثر من 60 عاما .

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