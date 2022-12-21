2022/12/21 | 23:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاعتداءين الإرهابيين في كركوك وديالى وتأمين الحدود مع تركيا وإيران.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برئاسة السوداني..



مجلس الامن يعقد اجتماعاً ويؤكد إقرار التوصيات للحفاظ على امن البلاد المركز الخبري الوطني.

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