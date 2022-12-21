2022/12/21 | 23:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر القيادي في الوفاق الوطني هاشم الحبوبي، الأربعاء، تزايد هجمات خلايا “داعش” الإرهابي في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين تقف خلفها اجندات تحاول عرقلة عمل حكومة السوداني الخدمية.وقال الحبوبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “مع كل جهد وطني يخدم المواطن تتصاعد عمليات إرهابية في مناطق متعددة للمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين وبالأخص المحاذية لسلسلة جبال حمرين التي مازالت تأوي اعداد من مجاميع داعش الإرهابية “.وأضاف ان “الهدف الأساسي والرئيسي وراء تلك الهجمات تقف خلفها اجندات تحاول عرقلة عمل الحكومة الخدمي لغرض انشغالها عن تنفيذ برنامجها الخدمي”، داعيا القيادات الأمنية الى “تفعيل الجهد العسكري والاستخباري للمناطق الرخوة”.وكان مستشار محافظ ديالى خضر التميمي أكد في تصريح سابق، أن ما حدث من جريمة إرهابية في البو بالي ووصول عناصر داعش الى العمق الامن للمحافظة يؤشر وجود تماهل امني من قبل الأجهزة الأمنية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري لرصد تحركات الإرهاب ومنع وصوله الى أي منطقة.

التالي

منذ 22 دقيقة

القانونية النيابية تحسم مصير رواتب العام المقبل مع غياب الموازنة

منذ 58 دقيقة

المجلس الوزاري للأمن الوطني يبحث موضوع الاستمرار في تأمين الحدود مع تركيا وإيران

منذ ساعة واحدة

نائب سابق يحدد اهم اسباب ارتفاع الدولار في الاسواق العراقية

منذ ساعتين

القانونية النيابية: الدستور العراقي ملغوم ومن الصعب إقرار أي قانون دون اتفاق سياسي

منذ ساعتين

البارتي: اجتماعات اللجان بين الإقليم والمركز بشأن الموازنة حلت الكثير من الخلافات

منذ 3 ساعات

نائب: تقييم المحافظين بـ(شخطة قلم) غير منطقي

منذ 4 ساعات

الزراعة النيابية: تشكيل لجنة لفحص الأسمدة الموزعة بين الفلاحين

منذ 5 ساعات

السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني

منذ 6 ساعات

البيئة تبلغ رسالة مهمة للامم المتحدة حول صدارة ملفات الحكومة

منذ 6 ساعات

بينها الربط السككي والمترو..



لجنة نيابية تعلن أبرز مضامين الموازنة لتطوير قطاع النقل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبوبي: اجندات تقف خلف العمليات الإرهابية لعرقلة عمل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبوبي: اجندات تقف خلف العمليات الإرهابية لعرقلة عمل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).