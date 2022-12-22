محافظ كركوك يتحدث لـ(بغداد اليوم) عن الانفجار الذي استهدف الجيش

2022/12/22 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

تحدث محافظ كركوك راكان الجبوري بتصريح خاص لـ (بغداد اليوم) عن الانفجار الاخير بالمحافظة.

وقبل ذلك، أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باستشهاد وإصابة خمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش ضمن منطقة الزاب الاسفل بالقرب من الحويجة في كركوك".

وأضاف أن "العبوة اسفرت عن استشهاد ثلاثة جنود واصابة اثنين اخرين بجروح".

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