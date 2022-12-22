توضيح من أمانة مجلس الوزراء بشأن تعطيل الدوام يومين الاسبوع المقبل

2022/12/22 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح

الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين المقبل للمكون المسيحي بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح

يتبع ..

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