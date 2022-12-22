2022/12/22 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- +A -A

بغداد اليوم - البصرة

تحدث مدير شركة انوار سرى المنفذة لملعب الميناء الاولمبي والمدينة الرياضية في البصرة علي عبد الله عويز عن استعدادات خليجي 25.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الشركة المنفذة لملعب الميناء الاولمبي يتحدث عن استعدادات الخليجي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الشركة المنفذة لملعب الميناء الاولمبي يتحدث عن استعدادات الخليجي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).