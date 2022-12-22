ما حقيقة اهتمام أندية

2022/12/22 | 00:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نور الدين أمرابط، لاعب منتخب المغرب السابق، على أن شقيقه سفيان أمرابط ضمن دائرة اهتمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد تألق الأخير في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

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