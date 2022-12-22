2022/12/22 | 01:10 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الديوانية.. متطوعون يمدون يد العون لنزلاء دار المسنين) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3sdqTcrKERI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الديوانية.. متطوعون يمدون يد العون لنزلاء دار المسنين) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في الديوانية.. متطوعون يمدون يد العون لنزلاء دار المسنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).