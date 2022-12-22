كركوك: شهداء وجرحى في انفجار استهدف الجيش

2022/12/22 | 01:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استشهد وأصيب 5 أفراد من الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، إثر انفجار في كركوك.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “انفجارا بواسطة عبوة ناسفة، استهدف مقاتلين في الجيش العراقي، ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من قضاء الحويجة في محافظة كركوك”.وأضاف المصدر أن “الانفجار أدى إلى استشهاد 3 جنود وإصابة 2 […]

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