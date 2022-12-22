2022/12/22 | 01:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الأربعاء 12/21/2022.رئيس مجلس الخدمة...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيينات تطلق خلال أيام أولاً على المسلة.

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