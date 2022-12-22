مجلس الأمن الدولي يتبنى أول قرار بشأن بورما

2022/12/22 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للمرة الأولى منذ عقود قرارا يتناول الوضع في بورما، مطالبا بإنهاء أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي.

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