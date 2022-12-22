نتنياهو يعلن نجاحه في تشكيل حكومة

2022/12/22 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب ليكود الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أن رئيسه بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأنه نجح في تشكيل حكومة.

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