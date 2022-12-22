2022/12/22 | 02:50 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ما أهمية زيارة زيلنسكي لواشنطن في هذه الفترة ودلالاتها؟ وما هي الملفات التي سيتم مناقشتها؟ وما مدى توحد الكونغرس بحزبيه فيما يخص الاستمرار في دعم أوكرانيا؟
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي في واشنطن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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