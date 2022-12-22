2022/12/22 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أهمية زيارة زيلنسكي لواشنطن في هذه الفترة ودلالاتها؟ وما هي الملفات التي سيتم مناقشتها؟ وما مدى توحد الكونغرس بحزبيه فيما يخص الاستمرار في دعم أوكرانيا؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي في واشنطن ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي في واشنطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).