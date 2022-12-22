2022/12/22 | 02:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EJrWmIoAHqg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - محمد العكيلي: العراق يعتبر من البلدان الهشة ويتأثر أولا بأي توتر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - محمد العكيلي: العراق يعتبر من البلدان الهشة ويتأثر أولا بأي توتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).