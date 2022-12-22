2022/12/22 | 02:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتبر القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل، الأربعاء 12/21/2022، ان...

ظهرت المقالة قيادي بالحكمة ومحللون ينتقدون موقف الاطار من (الشام الجديد) المختلف عن موقفه منه خلال حقبة الكاظمي..



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