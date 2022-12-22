زيلينسكي: صواريخ باتريوت الأمريكية مهمة لتأمين المجال الجوي لأوكرانيا

2022/12/22 | 03:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن أنظمة صواريخ باتريوت التي سترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا ستكون "خطوة مهمة للغاية" لتأمين المجال الجوي لبلاده.

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