2022/12/22 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستؤثر عاصفة شتوية كبيرة على كل ولاية تقريبا وستجلب ما تسميه دائرة الأرصاد الجوية الوطنية "حدثا يحدث مرة واحدة كل جيل" من شأنه أن يشل السفر في بعض أكثر أيام السفر ازدحاما في السنة، وفقا لشبكة CNN.

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