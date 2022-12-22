2022/12/22 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينيسكي، العلاقة بين روسيا وإيران بأنها "إرهابي وجد إرهابي آخر"، فيما قال الأربعاء، في كلمة أمام الكونغرس الأميركي إن طهران زودت موسكو بـ"مئات الطائرات المسيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي من الكونغرس الأميركي: علينا أن نهزم الكرملين في ساحة القتال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي من الكونغرس الأميركي: علينا أن نهزم الكرملين في ساحة القتال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).