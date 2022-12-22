زيلينسكي يحث الكونغرس الأمريكي على تشديد العقوبات ضد روسيا

2022/12/22 | 05:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، أعضاء الكونغرس الأمريكي على تشديد العقوبات ضد روسيا، و"تحميل الإرهابيين مسؤولية العدوان".

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