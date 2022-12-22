يحمل تواقيع جنود في ساحة القتال.. زيلينسكي يهدي الكونغرس الأميركي علم بلاده

2022/12/22 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إلى الكونغرس الأميركي في ختام خطاب تاريخي ألقاه في الكابيتول، علما أوكرانيا جلبه معه من أرض المعركة.

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