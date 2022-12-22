السعودية.. تطابق لون البشرة شرط احتضان العائلات للأطفال الأيتام

2022/12/22 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أول جمعية خيرية متخصصة في رعاية الأيتام في السعودية، عن شروطها للسماح للعائلات باحتضان الأطفال الأيتام الذين ترعاهم الجمعية، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

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