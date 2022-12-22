لاستبدال طائراتها الإسرائيلية.. كولومبيا تتجه للرافال الفرنسية

2022/12/22 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري كولومبيا مفاوضات لشراء 16طائرة مقاتلة من طراز رافال من المصنّع الفرنسي داسو، على ما أعلنت رئاسة البلد الواقع بأميركا الجنوبية، في إطار مساعيها استبدال طائرتها من طراز "كفير" الإسرائيلية.

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