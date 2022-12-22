السعودية لجين الهذلول تدافع عن رأيها بارتداء ميسي البشت: هل يجب أن أنسلخ عن ثقافتي لأطالب بحقوقي؟

2022/12/22 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافعت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، عن رأيها فيما يخص ارتداء اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، "البشت" أثناء التتويج بلقب كأس العالم 2022، وذلك بعد أن انتقدت الآراء "العنصرية" التي لم تقبل ذلك، وأشارت إلى أن انتقاد ممارسات حكومة معينة لا يعني الانسلاخ عن الثقافة العربية

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